На пляжах Сочи ограничили купание

На 1 июля в акватории между Магри и Веселым зафиксированы метеоусловия, способствующие формированию смерчей над морем. На побережье наблюдаются штормовые явления, высота волн в ряде районов достигает двух метров. В связи с этим решением городского оперативного штаба в Сочи временно ограничено купание на пляжах, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По поручению главы города Андрея Прошунина все муниципальные службы переведены на режим повышенной готовности. Жителям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

На прибрежной территории установлены красные флаги, указывающие на запрет купания. Дополнительно правила поведения в неблагоприятных погодных условиях транслируются на пляжах с помощью видеороликов, доступ к которым осуществляется по QR-коду.

В течение дня погодные условия на побережье могут измениться, однако решение о снятии ограничений на купание принимается индивидуально, исходя из фактической обстановки на каждом участке береговой полосы.

Вячеслав Рыжков