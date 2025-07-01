В Азербайджане уничтожили более 600 кг луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили 639-килограммовую партию импортированных из России луковых колец. Агентство по продовольственной безопасности республики утверждает, что в них были обнаружены опасные для здоровья микроорганизмы. Это следует из пресс-релиза ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: afsi.gov.az Фото: afsi.gov.az

Согласно заявлению, в луковых кольцах ООО «Мираторг», произведенных на предприятии «Мираторг-Запад», были выявлены листерии (Listeria monocytogenes). «Мираторг» информацию не комментировал.

Заявление азербайджанского ведомства было распространено после того, как в офисе «Sputnik-Азербайджан» прошли обыски. По итогам обысков задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева вскоре вызвали в российский МИД. Дипломатическому скандалу предшествовало расследование в России уголовного дела, по которому проходят шестеро уроженцев Азербайджана. Следственный комитет РФ считает их членами этнической преступной группировки, совершавшей убийства в Екатеринбурге в начале века.

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