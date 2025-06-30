Дело этнической группировки в Екатеринбурге передадут в центральный аппарат СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в Главное СУ СКР уголовное дело этнической преступной группы из Екатеринбурга. По нему проходят шестеро азербайджанцев. Их обвиняют в совершении убийств группой лиц, а также убийстве и покушении на убийство по найму.

Пресс-служба ведомства рассказала, что члены группировки совершали преступления в Екатеринбурге в период с 2001 по 2011 годы. В 2001-ом они зарезали торговца одеждой Юниса Пашаева, так как тот отказался платить за «крышу» своим соотечественникам.

В 2010-ом преступники пытались застрелить члена азербайджанской диаспоры Фехруза Ш. По данным издания «Е1.РУ», мужчина «не мог простить» убийство господина Пашаева и «представлял угрозу» для причастных к преступлению. Однако у киллера случилась осечка, и его задержали. Еще одного азербайджанца — знакомого убитого Юниса Пашаева и владельца овощебазы в Екатеринбурге Икрама Гаджиева — убили в 2011-ом году.

По данные следствия, поводом для убийств стал раздел сфер влияния в бизнесе. В рамках дела задержали и арестовали шестерых человек, один из них умер от сердечной недостаточности, причины смерти еще одного фигуранта устанавливаются. Следователи провели 14 обысков, 11 осмотров машин и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.

Никита Черненко