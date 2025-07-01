В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Республике Татарстан утром 1 июля в 4:49 мск объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Росавиация в 6:24 мск объявила о временном закрытии аэропорта Казани. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. В 6:30 мск появилось оповещение об угрозе атаки беспилотников и введении плана «Ковер» в аэропорту Казани. В 7:08 мск был закрыт аэропорт Нижнекамска.

Предыдущий режим беспилотной опасности в республике действовал в пятницу, 27 июня, менее четырех часов — с 7:35 до 11:12 мск. Также режим вводили 25 июня, когда он продлился более 13 часов. В тот период над территорией Татарстана сбили два беспилотника с 11:00 до 13:00 мск, а накануне уничтожили пять дронов. Первый беспилотник сбили в промежутке с 16:50 до 19:50 мск, остальные — с 21:15 до 22:40 мск. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Анар Зейналов