Над Татарстаном сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана с 11:00 до 13:00 мск 25 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

В Татарстане в 11:51 мск объявили режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли, введен режим «ковер».

По данным Минобороны, всего за этот период сбили 25 дронов над тремя регионами. Больше всего беспилотников — 22 — уничтожили над Воронежской областью. Еще один дрон сбили над Тамбовской областью. Все атакующие БПЛА были самолетного типа.

Накануне, 24 июня, над Татарстаном уже сбивали украинские дроны — тогда уничтожили пять беспилотников в два этапа. Режим беспилотной опасности действовал 18 часов, аэропорты закрывали на девять часов.

Анар Зейналов