В Татарстане в 11:12 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с утра пятницы. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был введен в республике в 07:35 мск и продержался около четырех часов. Информации о закрытии аэропортов в Татарстане не поступало.

За текущую неделю такой режим вводили уже в третий раз. Ранее режим беспилотной опасности действовал более 13 часов в среду, 25 июня.

Анар Зейналов