В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане в 11:12 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с утра пятницы. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Режим беспилотной опасности был введен в республике в 07:35 мск и продержался около четырех часов. Информации о закрытии аэропортов в Татарстане не поступало.
За текущую неделю такой режим вводили уже в третий раз. Ранее режим беспилотной опасности действовал более 13 часов в среду, 25 июня.