Рахимова и Павлюченкова вышли во второй круг Wimbledon

Российские теннисистки Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова начали выступление на Wimbledon с победы. Спортсменки пробились во второй круг турнира, общий призовой фонд которого составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Камилла Рахимова, занимающая 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла японку Аои Ито (108) со счетом 5:7, 6:3, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с четвертой ракеткой мира итальянкой Джасмин Паолини.

Анастасия Павлюченкова (50) одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович (79) — 4:6, 6:3, 6:2. Соперницей российской теннисистки в третьем круге станет американка Эшли Крюгер (31).

Ранее во второй круг Wimbledon вышла россиянка Диана Шнайдер (15). За выход в третий круг турнира она поборется с француженкой Диан Парри (118).

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова