Андрей Рублев пробился во второй круг Wimbledon

14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Wimbledon, обыграв серба Ласло Дьере, занимающего 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут. Матч завершился со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6). В следующем круге Рублев сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Ранее во второй круг Wimbledon пробился россиянин Карен Хачанов. В следующем раунде он встретится с победителем матча между японцем Синтаро Мотидзуки и итальянцем Джулио Цеппьери. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили соперникам и завершили выступление на турнире.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon стал испанец Карлос Алькарас.

Таисия Орлова