Доходы муниципальных бюджетов в минувшем году выросли на 17%

Доходная часть бюджетов муниципалитетов Краснодарского края в 2024 году составила 346,4 млрд руб. Это на 17,4% больше, чем годом ранее, сообщил на сессия Заксобрания глава комитета по бюджету Иван Артеменко.

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По его словам, динамика обусловлена ростом собственных (налоговых и неналоговых) доходов муниципалитетов.

Расходы местных бюджетов составили 340,1 млрд руб., увеличившись на 16%. Плановые назначения в целом исполнены на 93%, добавил Иван Артеменко.

По словам председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, рост ключевых показателей муниципальных бюджетов свидетельствует об их высокой финансовой устойчивости, а также о грамотном использовании имеющихся ресурсов и возможностей для заработка.

«Безусловно, у кого-то эти возможности шире за счет курортной составляющей, мощного сельскохозяйственного потенциала. Но так или иначе каждому из муниципальных образований необходимо стремиться к тому, чтобы выйти в первую очередь на полное самообеспечение своих базовых потребностей»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин