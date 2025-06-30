Сливочное масло в Сочи подорожало на 40% за год
Сливочное масло в Сочи за год подорожало на 39,3% — до 247,2 руб. за пачку 200 г, а цены на кисломолочные продукты выросли на 12-18,8%. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выросла стоимость кисломолочных товаров: сметана подорожала на 18,8%, кефир — на 16,2%, молоко — на 15,1%. Обезжиренный творог прибавил в цене 12%. Исключением стали яйца — их цена снизилась на 11,7% для первой категории и на 16,8% для второй категории.
В администрации города объясняют рост стоимости сезонными факторами, увеличением затрат на логистику и производство. Влияет также повышенный спрос в курортный сезон.