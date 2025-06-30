Верховный суд Адыгеи ужесточил приговор застройщикам ЖК «Тургеневский-2»

Верховный суд Адыгеи заменил условные приговоры застройщикам Аскербию Емтылю и его дочери Саиде Емтыль на реальные сроки заключения — восемь и пять лет соответственно. Ранее их признали виновными в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Тургеневский-2» в Тахтамукайском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тахтамукайский районный суд первоначально вынес условные приговоры обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Емтыль получил пять лет условно с испытательным сроком четыре года, его дочь — три года условно с испытательным сроком два года. Против решения поступили апелляционное представление районной прокуратуры, жалоба пострадавшей, а также возражения осужденных и их адвокатов.

Судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела приговор. Аскербия Емтыля приговорили к восьми годам колонии общего режима, а его дочь — к пяти годам колонии общего режима.

Апелляционная инстанция объяснила ужесточение наказания тем, что районный суд недостаточно учел характер и степень общественной опасности совершенных деяний. Решение вступило в силу.

Согласно материалам дела, застройщики, не имея разрешения на строительство и не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, заключили более 400 договоров участия в долевом строительстве. Строительные работы не велись, однако обвиняемые создавали видимость активной деятельности, продолжая привлекать деньги граждан. В результате этого 442 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 443,3 млн руб.

Алина Зорина