В Адыгее идет апелляция по делу застройщиков ЖК «Тургеневский-2»

Верховный суд Республики Адыгея начал рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела в отношении предпринимателей Емтыль, ранее признанных виновными в мошенничестве при реализации проекта жилого комплекса «Тургеневский-2» в Тахтамукайском районе. Заседание инициировано по апелляционному представлению районной прокуратуры, сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, застройщики, не имея разрешения на строительство и не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, заключили более 400 договоров участия в долевом строительстве. Жертвами схемы стали жители Адыгеи и Краснодарского края, среди которых — семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды. Общий ущерб, причиненный дольщикам, составил свыше 300 млн руб., которые, как установлено судом, были использованы подсудимыми в личных целях.

Формально строительные работы не велись, однако обвиняемые создавали видимость активной деятельности, продолжая привлекать средства граждан. Из-за действий застройщиков пострадавшие на протяжении длительного времени были вынуждены арендовать жилье за собственный счет.

В 2012-2013 годах застройщик Аскербий Емтыль запустил строительство ЖК с привлечением денег дольщиков. В сентябре 2018 года застройщик был признан банкротом, в отношении него открыли процедуру реализации имущества. В результате остались недостроенными девять домов в разной стадии готовности — от 38% до 99%. Квартиры в них купили более 500 человек.

Вячеслав Рыжков