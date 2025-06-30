Штраф за посещение опасной зоны в Анапе может составить 1 тысячу рублей

Туристы, которые попытаются попасть на закрытые пляжи Анапы и Темрюкского района, могут получить штраф в размере 1 тыс. руб. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на адвоката Евгению Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии признаны опасными зонами, главы муниципалитетов опубликовали соответствующие постановления.

«Предполагаю, что административная ответственность в виде штрафов будет приниматься в качестве крайней меры в случае, если туристы будут злоупотреблять доверием. Скорее всего, сначала людей будут предупреждать, при повторном нарушении — штрафовать»,— рассказала Евгения Лещенко.

Согласно закону Краснодарского края об административных нарушениях, по ст. 2.2 за нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах предусмотрен штраф в 1 тыс. руб.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края заявил, что для посещающих опасные зоны в Анапе несмотря на запрет могут применяться штрафы. Однако это — крайняя мера. В своем Telegram-канале ведомство опровергло распространяющуюся в соцсетях информацию о полноценной отмене штрафов.

Алина Зорина