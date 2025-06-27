Оперштаб: для посещающих опасные зоны в Анапе могут применяться штрафы

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что для посещающих опасные зоны в Анапе, несмотря на запрет, могут применяться штрафы. Однако это — крайняя мера. В своем Telegram-канале ведомство опровергло распространяющуюся в соцсетях информацию о полноценной отмене штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии от поселка Волна до поселка Веселовка в Темрюкском районе и от поселка Веселовка до заповедника Утриш в Анапе признаны опасными зонами соответствующими постановлениями глав муниципалитетов.

Документы опубликованы на официальных сайтах администраций. Они содержат запрет не только на морские процедуры, но и на любое пребывание на прибрежных территориях в границах опасных участков. Также приостановлено рекреационное использование зон — от аренды шезлонгов до работы водных аттракционов.

Согласно действующему законодательству, присутствие в опасной зоне влечет административную ответственность, включая денежные взыскания.

На побережье размещены предупреждающие знаки, дежурят мобильные группы и волонтеры-медики. Они информируют туристов о рисках пребывания на пляжах и контакта с нефтепродуктами. Аналогичные предупреждения транслируют медиаэкраны, а при заселении в гостиницы постояльцы подписывают уведомления о введенных ограничениях и их причинах.

Алина Зорина