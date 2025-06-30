В Сочи установили личность подозреваемого в избиении собаки

Полиция Сочи установила личность подозреваемого в жестоком обращении с животным в микрорайоне Макаренко. Им оказался 21-летний приезжий из Кемеровской области, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В субботу, 28 июня, в пункт полиции микрорайона Макаренко поступило заявление от местных жителей о том, что неизвестный мужчина избил дворовую собаку. Инцидент произошел на детской площадке возле одного из домов по переулку Юртовскому.

Участковые провели проверку и выявили нарушителя. В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарский краевой суд по апелляции прокуратуры увеличил наказание двум жителям курорта, осужденным за жестокое обращение с собакой, с одного до трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Мужчины в сентябре 2022 года в состоянии опьянения повесили животное на дереве на глазах у детей в поселке Аше.

Мария Удовик