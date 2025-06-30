Росприроднадзор проверит компанию, которая вывезла мазутный песок под Ростов

Росприроднадзор проверит действия компании «Южный город», которая вывозила загрязненный мазутом песок из Анапы на Семикаракорский полигон в Ростовской области. Площадка оказалась не готова к утилизации большого объема мазутных отходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

По предписанию Росприроднадзора организация должна была вывезти около 1,8 тыс. тонн песка с полигона, в компании заявили, что перевозка уже выполнена.

Специалистам предстоит оценить наличие вторичных загрязнений на участках временного хранения замазученного грунта. Результаты новых проб сравнят с образцами, взятыми ранее.

Сейчас также проверяют крымскую компанию ООО «Биопартнер», занимающуюся утилизацией загрязненного нефтепродуктами песка. На данный момент она приостановлена для отбора проб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что вывезенный из Анапы загрязненный грунт отправили из Ростовской области обратно в Краснодарский край.

В январе 2025 года въезд грузовиков с песком из Кубани на площадку в Семикаракорском районе закрыли. Врио губернатора отмечал, что решение о завозе загрязненного материала на заведомо неподготовленную территорию не согласовывали с властями Ростовской области.

Песок с мазутом был доставлен с побережья Анапы по договору. О планах вывоза стало известно 22 мая, первые 200 т убрали 26 мая.