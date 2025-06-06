Загрязненный песок с мазутом вернули из Ростовской области на Кубань

Все 1,8 тыс. т песка с мазутом, которые завезли из Краснодарского края на полигон в Семикаракорском районе после аварии танкеров, полностью вернули обратно на Кубань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

«Последние машины с загрязненным песком покинули Семикаракорский район»,— написал Юрий Слюсарь.

В январе 2025 года въезд грузовиков с песком из Кубани на площадку в Семикаракорском районе закрыли. Врио губернатора отмечал, что решение о завозе загрязненного материала на заведомо неподготовленную территорию не согласовывали с властями Ростовской области.

Ранее специалисты установили, что на полигоне невозможно утилизировать грунт с нефтепродуктами с соблюдением всех норм безопасности для окружающей среды. Оперативный штаб правительственной комиссии поддержал решение о вывозе песка в Краснодарский край.

Песок с мазутом был доставлен с побережья Анапы по договору. О планах вывоза стало известно 22 мая, первые 200 т убрали 26 мая.

Анна Гречко