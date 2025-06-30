ЕС на полгода продлил санкции против России

Совет Евросоюза (ЕС) объявил о продлении экономических санкций в отношении России до 31 января 2026 года. Ограничения были введены в 2014 году и впоследствии неоднократно ужесточались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, а также промышленность, транспорт и предметы роскоши. Помимо этого введен запрет на импорт или перевалку морской сырой нефти из России в ЕС, несколько российских банков были отключены от системы SWIFT, также приостанавливают вещание ряда российских СМИ. Кроме того, меры направлены на противодействие обходу.

«Пока противоправные действия РФ продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, в том числе запрет на применение силы, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные при необходимости»,— сказано в пресс-релизе Совета ЕС.

Сейчас ЕС обсуждает 18-й пакет санкций, вводить которые начали из-за российской военной операции на Украине. На саммите 26 июня в Брюсселе утвердить ограничения не удалось, так как против выступила Словакия. В пакет предполагается включить снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также распространить санкции на 77 судов российского танкерного флота. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что предложенные меры «очень секси», но они будут бесполезны.