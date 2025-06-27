Фицо: санкции против РФ выглядят «секси», но они не будут иметь никакого эффекта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо скептически оценил новый пакет санкций ЕС против России. Он сказал, что предложенные меры «очень секси», но они будут бесполезны. В видео, опубликованном агентством Ruptly, господин Фицо заявил, что вокруг 18-го пакета санкций много шума, но реального эффекта от них не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом парада Победы в Москве (9 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом парада Победы в Москве (9 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премьер-министр отметил, что все предыдущие санкции не дали значимых результатов и новый пакет не станет исключением. Он добавил, что Словакию больше беспокоит возможная остановка подачи газа с 1 января 2028 года.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России. Господин Кошта отметил, что работа над ним продолжается и находится на завершающей стадии.