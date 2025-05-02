В Новороссийске пенсионерка передала 800 тысяч рублей после звонка о «ДТП с дочерью»

75-летняя жительница Новороссийска стала жертвой телефонных мошенников, передав злоумышленникам 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города-курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь переходила дорогу и стала виновницей ДТП с участием беременной женщины и несовершеннолетнего ребенка. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина убедил ее в необходимости срочно передать крупную сумму для «урегулирования конфликта» с водителем. Для большей убедительности преступники использовали технологии искусственного интеллекта, синтезировав голос дочери пожилой жительницы Новороссийска.

Поверив злоумышленникам, пенсионерка отдала курьеру все свои накопления согласно полученным инструкциям.

Полиция призывает граждан не переводить деньги незнакомым людям по телефонному требованию. В случае сообщений о том, что родственник попал в беду, рекомендуется сохранять спокойствие и перезванивать близкому человеку или кому-то из его окружения для проверки информации.

Правоохранительные органы также советуют договориться с родственниками о кодовых фразах, которые знает ограниченный круг лиц, что поможет распознать мошенников.

Мария Удовик