Ростовчанка, пострадавшая при атаке БПЛА в Новороссийске, остается в реанимации

Жительница Ростова-на-Дону, получившая ранения при атаке беспилотников на Новороссийск 3 мая, по-прежнему находится в реанимации в Краснодаре, рассказал «Ъ-Новороссийск» ее супруг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«У меня левый глаз не видит. В Ростове, скорее всего, операцию не сделают, надо будет связаться с клиникой в Москве или Санкт-Петербурге. Восстановлением правого уха с разорванной барабанной перепонкой занимаюсь на месте», — рассказал пострадавший.

Он добавил, что представители соцзащиты из Ростова-на-Дону и администрации Новороссийска связывались с семьей по поводу компенсации, однако выплат они пока не получали.

Напомним, в результате удара беспилотников 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждения получили более 95 квартир, пятеро человек получили ранения, включая семью из Ростова-на-Дону.

Лия Пацан