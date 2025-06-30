В Таганроге восстановление стекол после атаки БПЛА завершат до конца недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Восстановление поврежденных стекол после атаки БПЛА по пер. Трудовых резервов № 2 и 2/1 и ул. Свободы, 22 в Таганроге планируют до конца недели. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате атаки украинских беспилотников ночью 24 июня вТаганроге было повреждено остекление здания лицея и двух многоквартирных домов.

В результате были повреждены 12 стекол и 10 стеклопакетов в многоквартирных домах и 8 окон в здании лицея № 28.

Наталья Белоштейн