Белгородские власти отложили до окончания СВО ремонт имущества эмигрантов

Оперативный штаб Белгородской области отложил до окончания специальной военной операции (СВО) восстановление пострадавшего от обстрелов имущества жителей региона, уехавших за границу. Губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства поручил министерству цифрового развития региона создать специальный реестр таких людей. Информация в реестре будет обновляться еженедельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Гладков предложил откладывать восстановление имущества эмигрантов две недели назад после отчета главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Тогда она рассказывала, что в муниципалитете было 12 объектов, владельцы которых находятся за границей или в других регионах РФ, что мешает строителям приступить к восстановлению. Губернатор заявил, что в первую очередь необходимо помогать людям, остающимся в регионе, а ремонт недвижимости и автомобилей эмигрантов следует отложить до окончания СВО. Пострадавшие от обстрелов объекты он предложил «консервировать».

Заседание оперативного штаба Белгородской области прошло на прошлой неделе. На нем власти приняли решение отменить с 1 августа частичную компенсацию аренды жилья для жителей некоторых приграничных населенных пунктов. Губернатор объяснял, что выплаты перестанут получать люди из тех поселений, где прекратились обстрелы со стороны Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж