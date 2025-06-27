Власти Белгорода частично отменят компенсацию аренды жилья из-за сокращения атак ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области принял решение прекратить с 1 августа частичную компенсацию аренды жилья для жителей тех населенных пунктов, где улучшилась оперативная обстановка. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале пояснил, что это решение коснется тех поселений, в которых количество «инцидентов» в связи с атаками со стороны Украины сократилось до нуля.

Также по решению оперштаба в некоторых населенных пунктах, куда вернулись жители, возобновят начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Вячеслав Гладков подчеркнул, что оба решения не распространяются на тех, чье жилье повреждено и разрушено. «Оперативная обстановка в приграничье имеет разную динамику: где-то она резко отрицательная, а где-то есть тенденция к улучшению»,— добавил глава региона. Чтобы не допустить «дестабилизацию» ситуации, губернатор не раскрыл названия населенных пунктов, куда возвращаются жители. О решениях оперштаба чиновники будут сообщать им лично.

Власти Белгородской области с июля прошлого года компенсируют аренду жилья жителям приграничных населенных пунктов, которые покинули свои дома из-за обстрелов и атак дронов со стороны Украины. Ежемесячно чиновники выплачивают от 20 тыс. до 40 тыс. руб. К концу ноября выплаты на сумму 138,8 млн руб. получили почти 4 тыс. человек.

Сергей Толмачев, Воронеж