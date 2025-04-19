В Новороссийске полицейские нашли наркопритон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Новороссийску пресекли деятельность наркопритона, функционировавшего в одной из квартир Центрального района города. В ходе оперативных мероприятий у предполагаемого организатора были обнаружены приспособления для употребления запрещенных веществ и сверток с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам экспертизы, изъятое вещество признано производным N-метилэфедрона. Владельцем квартиры оказался 37-летний житель Славянского района. В отношении трех посетителей притона составлены административные протоколы по фактам потребления наркотиков, сам организатор может быть приговорен к лишению свободы сроком до четырех лет.

Согласно сводке городского управления МВД, с начала текущего года на территории Новороссийска изъято около пяти килограммов запрещенных веществ, что эквивалентно более 20 тыс. разовых доз. В их числе — около двух килограммов сильнодействующих препаратов, 1,3 килограмма синтетических наркотиков, порядка полутора килограммов растительных наркотических средств, а также свыше 200 граммов метадона.

Вячеслав Рыжков