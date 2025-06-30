В 2025 году в Краснодаре почти в 3 раза сократились продажи машиномест

С начала 2025 года рынок машино-мест в Краснодаре демонстрирует резкое снижение спроса. Согласно данным системы мониторинга bnMAP.pro, которые приводит «РБК Краснодар», за период с января по май в новостройках краевого центра было реализовано порядка 1,3 тыс. машино-мест, что почти в три раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (3,8 тыс. объектов). Снижение составило 65,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В остальных населенных пунктах Краснодарского края, за исключением Краснодара, на первичном рынке зафиксирована еще более выраженная динамика — продажи машино-мест сократились на 88,9%, с 900 до 100 объектов. В целом по региону за пять месяцев 2025 года было реализовано 1,4 тыс. машино-мест против 4,7 тыс. годом ранее, что соответствует падению на 70,2%.

Аналитики связывают динамику с изменением макроэкономических условий и пересмотром условий ипотечного кредитования. В первом квартале 2024 года на рынке действовали программы льготной ипотеки, при этом ключевая ставка находилась на существенно более низком уровне. Это создавало условия для приобретения жилья с дополнительными вложениями, включая покупку машино-мест. Однако в 2025 году ужесточение кредитной политики, рост ставок и снижение доступности ипотеки вынудили покупателей отказаться от необязательных расходов.

Вячеслав Рыжков