Алексей Пиданов: «За счет расширения ассортимента мы продолжаем удерживать высокую планку»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 26 июня провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал руководитель логистической компании NEW EASY WAY Алексей Пиданов. Гостям и резидентам клуба предприниматель рассказал, как пришел в международную логистику, как создал производственно-торговую компанию, связанную с водно-моторной тематикой, и каким образом ему удается преодолевать экономические трудности и оставаться на плаву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пиданов рассказал о том, как создавал бизнес в логистике, и как создал производственно-торговую компанию

Фото: Михаил Брайко Алексей Пиданов рассказал о том, как создавал бизнес в логистике, и как создал производственно-торговую компанию

Фото: Михаил Брайко

Алексей родился в Благовещенске, в семье военных. Семья часто переезжала с место на место. Два года жили в Сковородино, десять лет в Германии и Литве, где будущий предприниматель обучался в русскоязычных школах. После распада Советского Союза семья вернулась в Благовещенск. Там Алексей стал посещать футбольную школу, однако в 18 лет понял, что футбол не для него.

После окончания средней школы поступил в университет, где получил специальность технолога общественного питания. Во время учебы активно участвовал в играх КВН — команда была чемпионом города, гастролировала по Дальнему Востоку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам спикера, сегодня его торговый бизнес и логистика по прибыли примерно одинаковые

Фото: Михаил Брайко По словам спикера, сегодня его торговый бизнес и логистика по прибыли примерно одинаковые

Фото: Михаил Брайко

«КВН дал очень многое, и это не про деньги, а про идею. Для существования команды мне приходилось искать спонсоров, общаться с руководителями предприятий, представителями власти. Навыки общения позже очень помогли в жизни»,— вспоминает Алексей Пиданов.

В старших классах школы, а потом и в университете он подрабатывал «челноком». Была возможность ездить за товаром в Китай. Там он накапливал необходимый опыт, обзаводился нужными связями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пиданов: «На нашем бизнесе геополитические сложности отразились с точки зрения сокращения потока товаров»

Фото: Михаил Брайко Алексей Пиданов: «На нашем бизнесе геополитические сложности отразились с точки зрения сокращения потока товаров»

Фото: Михаил Брайко

«Еще в 11-м классе я понял, чем буду заниматься в жизни. Грех не заняться международной логистикой из Китая, когда ты живешь на границе, в самой гуще событий. Тем более все китайцы, с которыми я общался, знали русский язык»,— рассказал господин Пиданов.

Десять лет назад Алексей переехал в Краснодар. Компания активно развивалась. За первые три года открыли пять офисов в КНР, а также во Вьетнаме, в Турции. В последние два года сфокусировались на работе с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко

«Раньше я говорил, что лучше заниматься одним бизнесом и искать в нем возможности. Но 16 лет назад вместе с партнером создал производственно-торговую компанию Marlin Motors, связанную с водно-моторной тематикой. На сегодня компания насчитывает 450 дилеров по России и в странах СНГ»,— рассказывает Алексей Пиданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко

По словам спикера, вначале компания занималась торговлей. Но шесть лет назад открыли производство лодок ПВХ. Работали в две смены без выходных. Использовалось много ручного труда, и производственный цех впоследствии пришлось закрыть. После этого компания буквально за год выросла по продажам в два раза.

«Мы поменяли свой подход к работе и стали работать с заводами-партнерами из КНР. Совместно с заводами стараемся придумать собственный продукт на рынке, чтобы с точки зрения маркетинга отстроиться от конкурентов. Со временем бренд стал узнаваемым и стал продавать себя сам»,— комментирует Алексей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, как компании Алексея Пиданова работают в современных экономических условиях

Фото: Михаил Брайко

Сегодня торговый бизнес и логистика по прибыли примерно одинаковые. «Мы не занимаемся контейнерными перевозками, а сконцентрировались на сборных грузах из Китая в Россию через приграничную территорию, а также на доставках грузов машинами. На нашем бизнесе геополитические сложности отразились с точки зрения сокращения потока товаров. Но за счет расширения ассортимента продукции мы продолжаем удерживать высокую планку»,— рассказал Алексей Пиданов, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пиданов — руководитель логистической компании NEW EASY WAY; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пиданов — руководитель логистической компании NEW EASY WAY; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Спикером следующего бизнес-завтрака 3 июля станет совладелец семьи ресторанов Madyar Collection Елена Троян

ИП Пшеничный