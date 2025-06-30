«Т-Транс» выиграла новые госзакупки донского минтранса на 1,9 млрд рублей

Крупнейший дорожный подрядчик Ростовской области «Т-Транс» заключила в июне пять новых контрактов с региональным министерством транспорта на общую сумму 1,9 млрд руб. Информация о госзакупках размещена на профильном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Согласно данным контрактов, за 31,5 млн руб. компания отремонтирует 1,6 км дороги от Азова до Александровки, а затем до Староминской. Участок расположен в Азовском районе и завершается у границы с Краснодарским краем.

Капитальный ремонт трассы из Шахт в Цимлянск разделен на два этапа. Работы охватят участок протяженностью почти 19 км в Октябрьском районе области. Стоимость первого этапа составляет 676,5 млн руб., второго — 574,1 млн руб.

За 538,7 млн руб. «Т-Транс» обновит 10 км дороги из Шахт в Белую Калитву. Еще 96,2 млн руб. госзаказчик направит на восстановление 4,8 км трассы в Кашарском районе — участка дороги из Кашар в Морозовск через с. Первомайское и ст. Милютинскую. С начала 2025 года организация выиграла 26 закупок на 12,4 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия выросла на 25,7% до почти 19 млрд рублей. Прибыль увеличилась на 32% до 1,46 млрд руб. Компания занимается строительством, ремонтом и содержанием дорог в Ростовской области и других регионах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что компания «Т-Транс» много лет является одним из основных подрядчиков по ремонту дорог Ростовской области. В настоящее время она фигурирует в уголовном деле экс-министра транспорта региона Виталия Кушнарева.

Валентина Любашенко