Родители ЮФО активно контролируют онлайн-покупки детей

Родители в Южном федеральном округе активнее контролируют онлайн-покупки детей и чаще обсуждают траты заранее. Об этом сообщили специалисты аналитической службы «ВТБ».



По данным аналитиков, проводивших опрос среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, жители юга активнее вовлекают детей в управление личными финансами. Более половины уже оформили ребенку отдельную банковскую карту или готовы это сделать при установлении лимитов.

«Свыше трети россиян считают, что осознанно тратить деньги в интернете можно с 14-15 лет. При этом 76% участников опроса полагают, что возраст первых онлайн-покупок может быть ниже — начиная с 10 лет. На Юге такую позицию поддерживают чаще, чем в среднем по стране»,— поясняют специалисты «ВТБ».

Южане реже сталкиваются с ситуациями, когда ребенок совершает онлайн-покупку без ведома взрослых. В 38% семей дети всегда советуются перед тратами — это на 10% выше среднего по России.

Среди разрешенных покупок приоритет отдается полезному: книги, образовательные платформы, одежда. Внутриигровые траты и донаты блогерам поощряются значительно реже — только 20% родителей готовы с этим мириться, поясняют аналитики.

Для контроля используются СМС-уведомления, лимиты и родительский контроль в банковском приложении. Такой подход помогает находить баланс между доверием к ребенку и безопасностью его расходов.