Соблюдая дистанцию
На суде в Ростове-на-Дону допросили главного свидетеля по делу экс-главы минтранса региона
В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону состоялось очередное заседание по делу бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). На заседании выступил главный свидетель – директор дорожностроительной компании «Т-Транс» Николай Селезнев, от которого, по версии следствия, подсудимый получил деньги. Топ-менеджер отвечал на вопросы по видеоконференцсвязи из здания Таганрогского городского суда. Главный свидетель сообщил суду, что не может присутствовать лично, так как опасаеся за свою жизнь и безопасность.
Бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Очередное рассмотрение дела Виталия Кушнарева состоялась в Железнодорожном расуде Ростова-на-Дону сегодня, 26 мая. Экс-главу минтранса региона обвиняют получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием и своевременную оплату работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автодорог на территории Ростовской области. Все работы выполнялись в рамках госконтракта.
Николай Селезнев обратился в УФСБ России по Ростовской области и сообщил о готовящемся преступлении. Далее все действия топ-менеджера контролировали оперативники.
Допрос Николая Селезнева проходил по каналам видеосвязи. Сам свидетель в этот момент находился в здании Таганрогского городского суда. Глава компании сам попросил суд о том, чтобы отвечать на вопросы дистанционно, так как «опасался за свою жизнь и безопасность». По словам главного свидетеля, ему звонили в мессенджерах с незнакомых номеров, якобы, от Кушнарева. Экс-замгубернатора говорил на это, что у него не было возможности звонить. Также, он сообщил суду, что Николай Селезнев живет и работает не в Таганроге, а в Ростове-на-Дону.
Защита подсудимого выступила против допроса директора ООО «Т-Транс» в дистанционном формате. Однако судья принял во внимание слова Николая Селезнева и объявил, что допрос состоится по видеоконференцсвязи, в закрытом режиме. Журналистов и посторонних лиц попросили удалиться из зала суда.
На прошлом судебном заседании 19 мая выступили трое свидетелей. Понятой Алексей Ераскин рассказал о подготовке передаче взятки и задержании Виталия Кушнарева с поличным. Двое сотрудников министерства транспорта дали пояснения относительно контроля качества дорожных работ и оплаты подрядчику.
Как рассказал Алексей Ераскин, ему, перед операцией по задержанию, сотрудники ФСБ показали 2 млн руб. оригинальных купюр и муляжи на сумму 25 млн руб. Деньги Виталию Кушнареву передал директор ООО «Т-Транс» Николай Селезнев в своем кабинете. Далее чиновника задержали. По словам Кушнарева, денежные средства предназначались для помощи футбольному клубу «Ростов».
Затем в суде допросили начальника управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Петра Позднякова и бывшего замминистра Дмитрия Евтеева. Они рассказали о том, что не получали указаний как-либо мешать работе «Т-Транса». В частности, Дмитрий Евтеев отметил, что удерживать оплату компании за выполненные ею по госконтрактам работы, «в принципе технически невозможно».
Виталия Кушнарева задержали 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске, дома у господина Кушнарева нашли пистолет «Кольт» и патроны к нему. На хранение оружия и боеприпасов разрешения у чиновника не было.
На первом судебном заседании, 21 апреля, Виталий Кушнарев не стал комментировать предъявленное ему обвинение. Он заявил только, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».