Соблюдая дистанцию

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону состоялось очередное заседание по делу бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). На заседании выступил главный свидетель – директор дорожностроительной компании «Т-Транс» Николай Селезнев, от которого, по версии следствия, подсудимый получил деньги. Топ-менеджер отвечал на вопросы по видеоконференцсвязи из здания Таганрогского городского суда. Главный свидетель сообщил суду, что не может присутствовать лично, так как опасаеся за свою жизнь и безопасность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Очередное рассмотрение дела Виталия Кушнарева состоялась в Железнодорожном расуде Ростова-на-Дону сегодня, 26 мая. Экс-главу минтранса региона обвиняют получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием и своевременную оплату работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автодорог на территории Ростовской области. Все работы выполнялись в рамках госконтракта.

Николай Селезнев обратился в УФСБ России по Ростовской области и сообщил о готовящемся преступлении. Далее все действия топ-менеджера контролировали оперативники.

Допрос Николая Селезнева проходил по каналам видеосвязи. Сам свидетель в этот момент находился в здании Таганрогского городского суда. Глава компании сам попросил суд о том, чтобы отвечать на вопросы дистанционно, так как «опасался за свою жизнь и безопасность». По словам главного свидетеля, ему звонили в мессенджерах с незнакомых номеров, якобы, от Кушнарева. Экс-замгубернатора говорил на это, что у него не было возможности звонить. Также, он сообщил суду, что Николай Селезнев живет и работает не в Таганроге, а в Ростове-на-Дону.

Защита подсудимого выступила против допроса директора ООО «Т-Транс» в дистанционном формате. Однако судья принял во внимание слова Николая Селезнева и объявил, что допрос состоится по видеоконференцсвязи, в закрытом режиме. Журналистов и посторонних лиц попросили удалиться из зала суда.

На прошлом судебном заседании 19 мая выступили трое свидетелей. Понятой Алексей Ераскин рассказал о подготовке передаче взятки и задержании Виталия Кушнарева с поличным. Двое сотрудников министерства транспорта дали пояснения относительно контроля качества дорожных работ и оплаты подрядчику.

Как рассказал Алексей Ераскин, ему, перед операцией по задержанию, сотрудники ФСБ показали 2 млн руб. оригинальных купюр и муляжи на сумму 25 млн руб. Деньги Виталию Кушнареву передал директор ООО «Т-Транс» Николай Селезнев в своем кабинете. Далее чиновника задержали. По словам Кушнарева, денежные средства предназначались для помощи футбольному клубу «Ростов».

Затем в суде допросили начальника управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Петра Позднякова и бывшего замминистра Дмитрия Евтеева. Они рассказали о том, что не получали указаний как-либо мешать работе «Т-Транса». В частности, Дмитрий Евтеев отметил, что удерживать оплату компании за выполненные ею по госконтрактам работы, «в принципе технически невозможно».

Виталия Кушнарева задержали 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске, дома у господина Кушнарева нашли пистолет «Кольт» и патроны к нему. На хранение оружия и боеприпасов разрешения у чиновника не было.

На первом судебном заседании, 21 апреля, Виталий Кушнарев не стал комментировать предъявленное ему обвинение. Он заявил только, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».

Мария Хоперская