Застройщиков могут обязать предусматривать площадки для базовых станций в ЖК

Минцифры прорабатывает инициативу, по которой застройщиков обяжут предусматривать в новых жилищных комплексах (ЖК) места для размещения инфраструктуры связи, включая инфраструктуру для радиосвязи (например, антенно-мачтовые сооружения). Об этом сообщил «Ъ» источник на телеком-рынке и подтвердили еще три собеседника в отрасли.

По словам одного из них, эта инициатива обсуждалась на стратегической сессии по развитию отрасли связи с участием премьер-министра Михаила Мишустина в конце мая. Предложение готовится к внесению в Госдуму в сентябре. Другой собеседник уточнил, что сейчас обсуждается предусматривание площадок для опор связи, а именно площадки для них и точки присоединения к электричеству в ЖК.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сказали «Ъ», что подобный законопроект пока к ним не поступал.

Подробности — в материале «Ъ» «Связь выходит на площадку».