Минобороны: ночью над Азовским морем уничтожены пять украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, десять — над территорией Курской области.

На территории Краснодара ночью 29 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе были разосланы системой РСЧС около 23:44 по московскому времени. В это же время движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено.

Лия Пацан