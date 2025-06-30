Минобороны: ночью над Азовским морем уничтожены пять украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, десять — над территорией Курской области.
На территории Краснодара ночью 29 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе были разосланы системой РСЧС около 23:44 по московскому времени. В это же время движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено.