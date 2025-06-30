Школьник госпитализирован после поражения током на ж/д станции «Краснодар-2»

Тринадцатилетний мальчик получил серьезные травмы от удара электрического тока контактной сети после того, как забрался на железнодорожный вагон на станции «Краснодар-2». Инцидент произошел 29 июня, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подросток был госпитализирован с места происшествия в тяжелом состоянии.

«Сегодня в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции “Краснодар-2” электротоком контактной сети травмирован 13-летний мальчик, который залез на железнодорожный вагон. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции для установления обстоятельств травмирования. Пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии»,— говорится в сообщении ведомства.

Транспортная полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Лия Пацан