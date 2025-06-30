Две туристки пострадали во время парасейлинга в станице Голубицкой на Кубани

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в станице Голубицкой Темрюкского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Инцидент произошел 27 июня 2025 года во время катания туристов на парашюте над морем (парасейлинг). По информации телеграм-каналов, одна из пострадавших в момент старта получила сильный удар по голове отлетевшим креплением. Женщина потеряла сознание и повисла на страховке. Управлявший катером организатор не заметил происшествие и завершил стандартный маршрут. После приземления туристке потребовалась медицинская помощь.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В 2022 году в Геленджике турист получил серьезные травмы из-за оторвавшегося от катера парашюта. Во время парасейлинга мужчина ударился о воду и был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Владельцу катера назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Лия Пацан