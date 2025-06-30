Гросси: после ударов США по Ирану пропали 400 кг обогащенного урана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после ударов ВВС США по Ирану в стране исчезли 400 кг высокообогащенного урана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Мы не знаем, где могли находиться эти материалы, и могла ли их часть подвергнуться нападению в течение этих 12 дней. …Некоторые из них могли быть уничтожены в ходе нападения, но некоторые могли быть перемещены»,— сказал господин Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что именно по подобным причинам «Ирану важно позволить нашим инспекторам как можно скорее продолжить их работу».

28 июня власти Ирана заявили, что больше не будут допускать главу МАГАТЭ к своим ядерным объектам. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня.

О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».