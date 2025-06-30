На Кубани в l квартале 2025 года самыми дорогими товарами стали телевизор и авто

Телевизоры и автомобили стали самыми дорогими покупками на маркетплейсах в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службах Ozon и Wildberries&Russ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным WB, на платформе приобрели телевизор Samsung с диагональю 98 дюймов. Стоимость устройства составила свыше 500 тыс. руб.

По информации Ozon, в первом квартале самой дорогой покупкой стала машина Chery Tiggo Ultra, за которую клиент заплатил 4,4 млн руб. В компании отмечают, что спрос на автомобили в южных регионах России вырос в семь раз, что связано с изменением потребительских привычек — пользователи начали чаще приобретать сложные товары онлайн.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», с января по май 2025 года оборот продаж в Краснодарском крае увеличился на 38% к аналогичному периоду прошлого года, средний чек вырос на 11%. Жители региона чаще всего заказывали одежду, косметику, бытовую технику, продукты, смартфоны и товары для дома. Одной из самых быстрорастущих категорий стало промышленно-строительное оборудование — объем продаж вырос в четыре раза. В компании связывают динамику с ростом частного строительства и спросом со стороны В2В-клиентов.

Анна Гречко