На Кубани в l квартале 2025 года вырос спрос на товары для дома и ремонта

На Кубани в I квартале 2025 года самыми популярными категориями товаров на маркетплейсах стали продукция для ремонта и строительства, а также товары для дома, красоты и здоровья. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службах Ozon и Wildberries&Russ.

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По данным Wildberries, в лидерах по числу заказов оказались кератиновая маска для волос и влажные детские салфетки с пантенолом. В топ-10 по обороту также вошли ортопедические матрасы и аэрогрили.

С января по май оборот продаж в Краснодарском крае вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек увеличился на 11%.

Согласно информации Ozon, жители региона чаще всего покупали одежду, обувь, косметику, нижнее белье, бытовую технику, смартфоны, продукты питания, текстиль для дома, посуду и игрушки.

Одной из самых быстрорастущих категорий — стало промышленно-строительное оборудование (рост в 4 раза). Эксперты объясняют динамику спроса сезонным ростом рынка частного строительства и увеличением спроса со стороны В2В-клиентов, включая строительных подрядчиков.

Анна Гречко