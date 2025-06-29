В очереди перед Крымским мостом скопилось более 500 автомобилей

Более 500 автомобилей скопилось в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Тамани по состоянию на 19:00. Об этом сообщается в Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Автовладельцам приходится ожидать в очереди около трех часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра не наблюдается.

Затор на автоподходе к переправе со стороны Краснодарского края образовался в воскресенье около девяти утра. В пиковые часы количество машин в очереди достигало 890 транспортных средств.

Лия Пацан