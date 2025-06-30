Где в Краснодаре произвести диагностику и лечение доброкачественных образований молочной железы за один визит

Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ) — это минимально инвазивная диагностическая и лечебная процедура, позволяющая выполнить полное удаление доброкачественных новообразований молочных желез и/или поставить диагноз в сложных клинических ситуациях.

Диагностика и лечение доброкачественных образований молочной железы может быть за один визит

Клиническая практика показывает, что значительное число женщин сталкивается с необходимостью лечения различных видов патологий молочных желез. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 10 млн новых случаев наиболее тяжелой формы патологий — рака молочной железы, а более 6 млн женщин ежегодно умирают от этого заболевания. Современные подходы к лечению требуют не только эффективного устранения проблемы, но и максимального сохранения анатомической целостности и функциональности молочной железы.

Вакуумная аспирационная биопсия представляет собой принципиально новый подход в возможности лечении доброкачественных новообразований молочной железы. ВАБ — это комбинация аспирации (вакуума) и режущего механизма иглы (зонда) в одном инструменте для забора участка патологического очага целиком.

В Клинике «Екатерининская» врачи используют ВАБ как оптимальную возможность удаления доброкачественных новообразований размером до 2 см. Одним из ключевых показаний к проведению ВАБ является оперативное лечение фиброаденом и кист. Раньше их удаление подразумевало операцию с разрезами и швами, а это часто несло риск потерять эстетичный вид груди.

Сегодня ВАБ позволяет выполнять удаление доброкачественных образований молочных желез без видимых рубцов и с сохранением естественной формы груди

С помощью ВАБ можно удалить несколько образований в одной молочной железе или провести процедуру на обеих.

ВАБ вместо скальпеля

Вакуумная аспирационная биопсия — современная альтернатива секторальной резекции:

выполняется под местной анестезией с УЗИ-контролем

не требует длительной реабилитации

дает хороший косметический эффект

за одну процедуру можно удалить несколько образований в обеих молочных железах

ВАБ для диагностики

Вакуумная аспирационная биопсия применяется для уточнения характера образований в молочной железе .

ВАБ позволяет получить полноценный образец ткани и поставить диагноз без хирургического вмешательства.

Решение о целесообразности проведения ВАБ в качестве диагностирующей процедуры принимает специалист, основываясь на совокупности факторов.

ВАБ для лечения

В качестве альтернативы хирургическому лечению доброкачественных новообразований молочных желез ВАБ рекомендуется применять при:

фиброаденоме молочной железы, в том числе у пациенток с наличием факторов риска (наличие генной мутации BRCA1, BRCA2, рак молочной железы и рак яичников у близких родственников);

фиброаденоме перед процедурой ЭКО и перед планированием беременности;

внутрипротоковой папилломе молочной железы;

рецидивирующих кистах;

удалении доброкачественных новообразований, которые увеличиваются в размерах при динамическом наблюдении.

Технология и точность

Процедура выполняется с использованием передового вакуумного устройства, которое позволяет получать сразу несколько образцов ткани с высокой точностью и минимальным травмированием.

Непрерывный визуальный контроль помогает врачу точно контролировать процесс, а сама технология по эффективности сопоставима с хирургической биопсией.

Все это делает ВАБ деликатной и эстетически щадящей альтернативой оперативному вмешательству

Альтернатива хирургии

Процедура является современной альтернативой «открытой» хирургической операции.

В случаях доброкачественных или небольших образований вакуумная аспирационная биопсия позволяет избежать рисков, связанных с хирургическим вмешательством, обеспечивая точную диагностику и, при необходимости, полное удаление узла.

Диагностика высокой точности

Во время процедуры врач получает сразу несколько фрагментов ткани (до 10 и более), что значительно позволяет выявлять как доброкачественные, так и злокачественные образования на ранних стадиях. В большинстве случаев повторной биопсии не требуется.

Вакуумная аспирационная биопсия в Клинике «Екатерининская» применяется не только для удаления доброкачественных образований, но и для предварительной диагностики. Процедура позволяет получить образец ткани, достаточный для проведения биопсии. Это позволяет определить, есть ли у пациента доброкачественное или злокачественное образование в молочной железе.

«Если вам рекомендована диагностика и лечение доброкачественных образований молочной железы — доверьтесь тем, кто использует современные технологии. Запишитесь на консультацию и узнайте, как можно пройти лечение с максимальной заботой о здоровье»,— говорят в Клинике «Екатерининская».

Вакуумная аспирационная биопсия доступна в Клинике «Екатерининская» на Герцена. Узнайте подробнее или запишитесь по телефону: 8 (861) 202-0-202.

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