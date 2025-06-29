Суд в Екатеринбурге арестовал двух фигурантов дела этнической ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу до 19 июля Мазахира и Акифа Сафарова, обвиняемых по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, они входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Ранее в Екатеринбурге произошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры. В связи с этим МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями на азербайджанцев в Екатеринбурге». «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а девять человек были задержаны»,— говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД России Марина Захарова отметила, что задержанные выходцы из Азербайджана являются гражданами России. «В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых»,— напомнила она. По ее словам, приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых «дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

«Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием»,— говорится в сообщении СКР.

Дмитрий Кожаев