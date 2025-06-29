Минздрав России предложил ввести обязательную отработку выпускников медицинских вузов в государственных медучреждениях. Порядок подкреплен механизмами, которые не позволят молодым врачам его обойти. Выпускники медицинских и фармацевтических вузов, обучавшиеся на бюджетных местах, должны будут три года отработать в медорганизациях, участвующих в программе госгарантий. Врач, кандидат медицинских наук, глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев о плюсах и минусах нововведения.



Феликс Гамзаев

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«Как руководитель крупной группы частных медицинских компаний, я понимаю логику государства: бюджетное образование обязывает выпускников отработать вложенные в них ресурсы. Нововведение должно помочь в решении важных отраслевых проблем — это дефицит врачей и качество медобразования.

Предполагается, что для закрепления профессиональных навыков по окончанию вуза молодые специалисты будут три года работать при поддержке опытных наставников. Только после такой отработки молодые врачи получат право проходить периодические аккредитации специалиста. В противном случае остаться в профессии будет сложно — им придется повторно проходить первичную специализированную аккредитацию.

Да, такое нововведение похоже на советскую систему распределения, и это, на мой взгляд, вполне справедливое решение. Я сам опытный врач и проходил весь путь становления и самореализации в профессии. А потому уверен, что опыт в государственной медицине полезен. Более того, он формирует профессиональную преемственность, социальную ответственность и этику у молодых специалистов, а это важнейшие базовые настройки кадров в медицине.

Однако трехлетняя обязательная отработка в госучреждениях может иметь и ряд негативных последствий для рынка частных медицинских услуг в целом. Нововведение может усилить дефицит кадров в частных клиниках — молодые врачи, которые могли бы сразу работать у нас, будут “заморожены” в государственной системе, часто без должной мотивации. Как риски можно отметить снижение конкуренции и качества услуг — частные клиники лишаются притока свежих специалистов, что замедляет развитие инноваций. Вероятен также риск формального подхода — если выпускники воспримут эту отработку как повинность, их профессиональный рост может замедлиться.

Полагаю, эффективней стимулировать врачей работать в госучреждениях через конкурентные зарплаты и льготы, а не принуждение. Иначе мы получим демотивированных специалистов и еще больший отток кадров после трех лет. Уверен, частный сектор всегда готов участвовать в программах трудоустройства, но на условиях партнерства, а не ограничений».