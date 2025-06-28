Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Белграде

Полиция в Белграде пытается вытеснить демонстрантов с улицы перед зданием администрации президента. Силовики орудуют щитами и дубинками, сообщает ТАСС. По информации сербской газеты «Блиц», вместе с тем они применили слезоточивый газ.

Протестующие бросают в оцепление зажженные фаеры и другие предметы. Как минимум двое человек были задержаны, передает «Блиц». По данным МВД Сербии, в митинге, который проходит в окрестностях площади Славия, участвуют 36 тыс. человек. В ведомстве заявили, что акция протеста не была санкционирована.

«(Количество протестующих.— "Ъ") сопоставимо с количеством участников митинга тех же организаторов 22 декабря прошлого года, и оно в три раза меньше, чем 15 марта»,— сообщила пресс-служба МВД.

Участники митинга требуют назначить дату досрочных парламентских выборов. МВД республики объявило о повышении мер безопасности до самого высокого уровня.

Александр Рыльский