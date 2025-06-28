Главные новости за 28 июня. Кавказ

Ленинский районный суд Махачкалы вынес

приговор фигуранту дела о хищении у министерства сельского хозяйства 21,9 млн руб. По поддельным документам Муртазалиев получил от минсельхоза Дагестана грант на сумму 21,9 млн руб. Часть средств (12,4 млн руб.) он смог обналичить.

Заместителя секретаря Совета безопасности Дагестана Сефербека Гамидова освободили от должности. Согласно распоряжению, Сефербека Гамидова освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

На Ставрополье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Местами по региону ожидаются грозы с ливнями и ветром до 20-25 м/с.

Кондитерская фабрика в Предгорном округе Ставропольского края увеличивает объемы производства до 1 тыс. т продукции в месяц. В 2025 году предприятие расширило свой ассортимент, запустив линию по выпуску глазированной фруктовой пастилы. Фабрика теперь поставляет свою продукцию в 50 российских регионов и 8 зарубежных стран, включая страны СНГ и Монголию.

Около 77 тыс. жителей Кабардино-Балкарии проголосовали за благоустройство общественных территорий республики. Для проведения работ выбрали 8 объектов из 27 предложенных.