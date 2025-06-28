В Кабардино-Балкарии в 2026 году благоустроят восемь общественных территорий

Около 77 тыс. жителей Кабардино-Балкарии проголосовали за благоустройство общественных территорий республики. Для проведения работ выбрали 8 объектов из 27 предложенных. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Нальчике благоустроят Музей под открытым небом (проголосовало более 11 тыс. жителей). В Баксане победила пешеходная дорога по пр. Ленина (от дома №55 до дома №129). В Майском выбрали привокзальную площадь, а в Нарткале — площадь возле администрации.

Около 4 тыс. жителей Терека определили к благоустройству сквер «Западный». В Прохладном обновят Верхний парк, а в Тырныаузе — пешеходную зону возле спорткомплекса «Геолог». В Чегеме откроют еще одну спортплощадку.

Мария Хоперская