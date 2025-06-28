В Махачкале вынесли приговор фигуранту дела о хищении у минсельхоза 21,9 млн рублей

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор фигуранту дела о хищении у министерства сельского хозяйства 21,9 млн руб. Муртазалиева М.Л. признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый подделал подписи и печати руководителей сельскохозяйственного кооператива «Надежда». Он составил фальшивый протокол собрания о назначении своей матери председателем организации, а затем передал его в налоговую инспекцию. По поддельным документам Муртазалиев получил от минсельхоза Дагестана грант на сумму 21,9 млн руб. Часть средств (12,4 млн руб.) он смог обналичить.

Суд приговорил Муртазалиева к трем годам шести месяцам колонии.

Мария Хоперская