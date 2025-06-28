В Новороссийске из-за возможной стихии ввели режим повышенной готовности

В Новороссийске 28 июня с 15:00 ввели режим «Повышенная готовность» из-за ожидаемых ливней, гроз, града и сильного ветра. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с. Режим будет действовать до 17:00 7 июля.

Меры приняты для обеспечения безопасности жителей и гостей города-героя. Власти рекомендуют сокращать время на улице и принимать меры для защиты имущества.

О возможных смерчах над морем ранее предупредили жителей и гостей Сочи. По данным Сочинского гидрометцентра, 29 и 30 июня над Черным морем, в районе Магри-Веселое воможно форсмирование смерчей.

Андрей Пугачев