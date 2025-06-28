Жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

По информации Сочинского гидрометцентра, 29 и 30 июня над Черным морем, в районе Магри — Веселое, возможно формирование смерчей. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение до 30 июня. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 25 м/с.

На реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань в Абинском, Северском, Крымском районах и Горячем Ключе прогнозируют подъемы уровня воды, местами с превышением опасных отметок. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем. В отдельных районах края 29 июня ожидаются сильные дожди и ливни.

Андрей Пугачев