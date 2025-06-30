УФАС отказалось возбуждать дело по факту рекламы «Бетсити Суперлиги» в Сочи

Краснодарское УФАС России не выявило нарушений в размещении наружной рекламы спортивного соревнования «Бетсити Суперлига» на фасаде здания в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года в управление поступило обращение от физического лица, усмотревшего в оформлении рекламного щита признаки рекламы азартных игр. Однако, как установили специалисты, щит содержал только логотип соревнования, выполненный в официальном цветовом и графическом оформлении, без указаний на деятельность букмекерской компании.

По данным УФАС, материал не содержал призывов к ставкам, упоминаний акций, типичных элементов букмекерской символики, ссылок на сайты или адресов контор. Также заявитель не представил доказательств недостоверности информации.

Поскольку реклама касалась спортивного мероприятия и не противоречила положениям закона «О рекламе», управление приняло решение об отказе в возбуждении дела.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за публикации в Telegram-канале «Эндокринолог Магеря». Основанием для возбуждения дела стало размещение рекламы биологически активной добавки (БАД) «Менталотим» без обязательного предупреждения о том, что продукт не является лекарственным средством.

Анна Гречко