В Усть-Лабинском районе Кубани под колесами грузовика погиб мопедист

Смертельной ДТП случилось в субботу 28 июня около 8:30 рядом с хутором Кубанский в Усть-Лабинском районе. Как сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по региону, по предварительной информации, 25-летний водитель мопеда «Альфа» не уступил на перекрестке дорогу большегрузу MAN и врезался в него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате аварии водитель мопеда погиб на месте происшествия до приезда медиков. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, на трассе «Новороссийск – Керчь» две девушки-подростка на питбайке попали в ДТП. В результате пострадала 14-летняя пассажирка.

Андрей Николаев