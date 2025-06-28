На трассе «Новороссийск – Керчь» две девушки-подростка попали в ДТП

Авария на автодороге «Новороссийск – Керчь» произошла в пятницу 27 июня в 17.30 в районе Анапы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 14-летняя девушка-водитель питбайка «Перелли» не уступила дорогу на нерегулируемом перекрестке и врезалась в автомобиль «Мазда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка питбайка. С различными травмами пассажирка доставлена в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

Ранее, на трассе «Краснодар – Кропоткин» водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Черри». В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

Андрей Николаев